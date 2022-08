Wohnkreditvergabe ist in Salzburg besonders heikel

Mit ein Grund: Mit Dienstag, 1. August, sind neue, schärfere Richtlinien bei der österreichischen Wohnkreditvergabe in Kraft getreten. Beim Kauf einer Immobilie sind 20 Prozent an Eigenkapital nötig, die Kreditrate darf maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen. Das macht es speziell für Häuselbauer in Salzburg schwierig, zählen doch Mozartstadt und Umland zu den absolut teuersten Pflastern im ganzen Bundesgebiet.