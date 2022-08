Ex-Admiraner: Käfig-Kicker in der Warteschleife

Schließlich fand er über die Red-Bull-Akademie den Weg nach Mainz, dort einen Vertrag bis 2024 erhielt. Nach seiner Leihe zur Admira im Vorjahr, wo er auf sechs Tore und sechs Assists kam, holte der deutsche Bundesligist den Stürmer im Sommer zurück. Beim 3:0 am Wochenende im Cup gegen Aue saß Mustapha auf der Bank, nach dem Liga-Start am kommenden Samstag in Bochum will Sportdirektor Martin Schmidt entscheiden, wie es mit dem 21-Jährigen weitergeht: „Man hat gesehen, dass ihm das Jahr in Österreich guttat, dass er sich weiterentwickelt hat - wir werden schauen, dass wir die beste Lösung für alle Seiten finden.“