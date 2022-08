Kärntner (68) lag seit Tagen verletzt in Wohnung

Konnte nicht mehr selbstständig aufstehen

Weil das Wohnhaus des Völkermarkters versperrt war und es auch sonst keine Möglichkeit gab, in das Innere zu gelangen, wurde die FF Völkermarkt zu Hilfe gezogen. Diese schaffte es, durch die Hintertüre in das Haus zu gelangen. Der 68-Jährige wurde im Vorraum am Boden liegend vorgefunden. „Er war bei Bewusstsein, konnte aber nicht mehr selbständig aufstehen. Er gab an, dass er gestürzt sei und schon seit einigen Tagen am Boden gelegen sei. Zeitgefühl habe er aber keines“, so die Einsatzkräfte.