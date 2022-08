Amon Amarth: „Das Album entstand aus Frustration“

Andererseits habt ihr verschiedene Fanschichten. Nachdem ihr knapp 25 Jahre Alben veröffentlicht, sind unterschiedliche Generationen an Fans mit euch gewachsen und jede kann sich so seine Favoriten aus eurer Diskografie raussuchen.

Das ist großartig und ein Privileg. Es ist ein schönes Problem, wenn man sich so viele Gedanken über eine Live-Setlist machen muss. (lacht) Für uns als Band ist es aber unmöglich, 20-25 Jahre zurückzugehen und wieder so zu komponieren wie früher. Was war, das war und was ist, das ist. Wir sind andere Menschen, teilweise andere Mitglieder und ganz andere Musiker. Es gibt immer noch Elemente von ganz früher, die man in der Gegenwart heraushört, aber der Fokus ist eben ein anderer und das ist gut so.