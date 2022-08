Vor Landtagswahl: „Kein Tiroler Messias in Sicht“

ÖVP-Chef Mattle in LH-Frage voran

Gefragt wurde auch, wen sich die Tirolerinnen und Tiroler als Landeshauptmann wünschen. Hier liegt ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle erwartungsgemäß klar in Führung – er kommt auf 43,6 Prozent. Auf Platz zwei liegt FPÖ-Obmann Markus Abwerzger (14,6 %), dann kommen ex aequo Gebi Mair von den Grünen sowie SPÖ-Boss Georg Dornauer. Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz (8,6 %) und der pinke Frontmann Dominik Oberhofer (8,4 %) liegen in der Landeshauptmann-Frage gleich auf.