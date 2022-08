Italiens Außenminister gründet eigene Partei

Am Sonntagabend kündigte Di Maio in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai3 nun an, eine neue Mitte-Links-Partei zu gründen. Diese heißt Impegno civico (auf Deutsch: Bürgerlicher Einsatz, Anm.) und könnte sich mit den Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen (Partito Democratico/PD) verbünden.