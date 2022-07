Kreml will Italien-Wahl mit Migration beeinflussen

In diesem Jahr sind bereits fast 39.000 Menschen nach Fahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Im Juli hat die Zahl der Geflüchteten stark zugenommen. Am Freitag warteten mehr als 1000 Flüchtlinge an Bord von zwei NGO-Schiffen auf einen Landehafen. Die Helfer und Helferinnen sprachen von dehydrierten Frauen, Männern und Kindern. Ein weiteres Schiff soll am Samstag mit 438 Menschen eintreffen. Viele von ihnen kommen aus Libyen.