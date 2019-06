Klimaforscherin: „Es muss JETZT etwas passieren“

„Krone“: Frau Kromp-Kolb, 2005 haben Sie im „Krone“-Interview gemeint, Sie seien optimistisch, dass die Menschen zur Besinnung kommen und Umweltkatastrophen zu einer Umkehr in der Klimapolitik führen. Haben Sie sich getäuscht?

Helga Kromp-Kolb: In diesen 14 Jahren ist sowohl im Bewusstsein als auch in der politischen Absichtserklärung einiges passiert. Das Pariser Abkommen war ein wirklicher Fortschritt, auch dass der Papst das Thema Klimakrise in seiner Enzyklika massiv aufgegriffen und die UNO nachhaltige Entwicklungsziele formuliert. Aber seit Paris sind schon wieder fünf Jahre vergangen und in der Realpolitik hat sich leider fast nichts getan.