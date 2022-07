Arnie: „Pure Freude zieht sich durch mein Leben“

Worauf sind Sie in Ihrem Leben am meisten stolz?

Das ist, als würde man nach meinem Lieblingsfilm fragen. Das ist unmöglich. Meine Kinder sind unglaublich. Ich habe fünf Kinder, die das Leben nicht als selbstverständlich ansehen und versuchen, der Welt etwas zurückzugeben. Mein Einsatz für eine saubere Umwelt oder für ein vernünftiges politisches System, das nicht von Politikern bestimmt wird, oder für die größte Investition in die Infrastruktur in der Geschichte Kaliforniens - ich bin stolz auf das, was ich als Gouverneur getan habe.