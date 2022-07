Die dänische „Wundermaus“ steht auf dem Prüfstand

„Es gilt auch gegen Mannschaften, die von der Papierform her nicht so stark scheinen, voll fokussiert zu agieren“, sagt der Coach, der diesbezüglich die heutige Partie auch als guten Test für die erste Runde im ÖFB-Cup sieht, in der seine Damen am 21. August auswärts auf Salzburgligist USK Hof treffen.