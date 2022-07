Keine heile Welt: Jugend lebt „Gangsterkultur“

Eine Jugendbande, die im Bezirk Vöcklabruck viele Menschen in Angst und Schrecken versetzte, kleine Mädchen zu Sex-Videos und -Bildern überredetet; zwei junge Männer (17 und 18 Jahre), die am Bahnhof Aurachkirchen einen Obdachlosen mit einem Baseball-Schläger verprügelten und die Tat auch noch filmten. Und in beiden Fälle fehlendes Unrechtsbewusstsein. Ist die Jugend von heute schon so verroht? Die „Krone“ hat mit dem Experten Barnabas Strutz gesprochen. „Man darf sich nicht wundern. Die Jugend lebt in einer ,Gangsterkultur‘. Das wird ihr in Musik und Videos vorgelebt. Mord, Raub und sexuelle Gewalt gegen Frauen sind da ganz normal“, sagt der klinische Psychologe gegenüber der „Krone“ zu den Vorfällen.