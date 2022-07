Teenager raubten und ließen Kinder Sexfilme drehen

Bereits seit Anfang Mai 2022 kam es in den Nachtstunden in Timelkam vermehrt zu Vorfällen, wo stark alkoholisierte jugendliche Personen „abgezogen“ oder ausgeraubt wurden. Drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Eine Vielzahl an Anzeigen erging an die Staatsanwaltschaft Wels.