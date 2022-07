Obdachlosen gefoltert: Teenager filmten ihre Tat

Vier Monate später hat der abstoßende Gewaltausbruch ein juristisches Nachspiel. Die Polizei Gmunden konnte nun einen zur Tatzeit 18-Jährigen aus Aurachkirchen ausforschen. Das gelang, weil das Duo die Tat gefilmt hatte, das Video bei anderen Ermittlungen auftauchte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Beschuldigte am Montag an seiner Wohnadresse festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt.