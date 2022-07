Wien: So sind die Gebühren seit 2010 gestiegen

Parken:

Hier blicken wir 14 Jahre in die Vergangenheit: „Tatsächlich teurer geworden ist die Bundesgebühr. Von 13,20 auf 14,30 Euro, dafür ist nicht die Stadt zuständig. Die Bundes-Verwaltungs-Beilagen-Gebühr ist um +30 Cent auf 3,90 Euro gestiegen, die städtische Verwaltungsgebühr ist von 44,69 auf 35,70 Euro reduziert worden. Also um -20,12% gesunken,“ so das Büro Hanke weiter. In den Innenbezirken (1.-9. Bezirk, 15. Bezirk inklusive Stadthalle und 20. Bezirk) gab es eine Reduktion von 11,25 auf 10 Euro, also rund 11,11 Prozent Reduktion. In den Außenbezirken ist das Parkpickerl mit Einführung des flächendeckenden Parkpickerls am 1. März 2022 von 6,06 auf 10 Euro angehoben worden, also in 12 Jahren um +65,02%. Hier ist die Erhöhung für das kommende Jahr freilich nicht mit einberechnet.