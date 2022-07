Polizist rettete zwei Wochen altem Baby das Leben

Eigentlich war es ein ruhiger Donnerstagvormittag für Herrn Weniger, der seit 33 Jahren als Polizist arbeitet. Er war in Zivil in der Nähe der Triestersiedlung in Graz-Gries, in der Siedlung „Auf der Tändelwiese“ unterwegs und führte Erhebungen durch. „Plötzlich ist eine junge Frau schreiend aus dem Haus gelaufen“, erzählt er. „Sie hat gerufen: ,Hilfe, Hilfe, mein Kind atmet nicht!‘ Den Buben hatte sie regungslos in den Händen. Ich kenne die Leute dort und wusste, dass er gerade einmal zwei Wochen alt ist.“