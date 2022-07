Traiskirchen will zum Start Leistungen bestätigen!

Im ÖFB- und im Liga-Cup schaffte der FCM Traiskirchen jeweils den Aufstieg in die nächste Runde. Heute (19.30 Uhr live auf krone.tv und fan.at) muss man beim Ligastart gegen Aufsteiger Krems seinen Mann stehen. Für die Gäste kein leichter Gegner bei der Rückkehr in die Regionalliga Ost. Aber Stefan Maierhofer & Co. wollen Traiskirchen sicher nicht ohne Punkte verlassen.