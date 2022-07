Umsatzspitze dank der Sommerhitze

Während die einen die vergangenen Wochen geschwitzt haben, konnten sich andere die Hände reiben: Die Hitzewelle trieb die Umsätze vieler Firmen in lichte Höhen. „Wir haben einen guten Sommer in unseren über 100 Stores“, so Hervis-Chef Oliver Seda. Produkte für Schwimmen und Wassersport sind gefragt. „Der Hype um Stand-up-Paddles hält an, Schwimmbrillen, Taucherbrillen und Schnorcheln verzeichnen ein Plus von 30% zu 2021.“ Neu ist „Padel Tennis“, das auf kleineren Feldern gespielt wird.