Die schlechtesten Einkaufszentren Österreichs

„Viel Licht und viel Schatten“ in Wien

Schlecht sieht es dabei vor allem in Wien aus. Neben dem ece in Kapfenberg finden sich im „Tabellen-Keller“ der als am wenigsten attraktiv beurteilten Standorte mit Q19, Meiselmarkt, Citygate sowie Galleria gleich vier innerstädtische Center in der Bundeshauptstadt. Sie sind in der Bewertung zwischen 3 und 4, und diese Flop-Plätze sind schon länger fast wie „einzementiert“, so ecostra-Projektleiter Thomas Terlinden. Es scheint ihnen einfach nicht zu gelingen, sich in der Zufriedenheit der Mieter zu verbessern, die Galleria in Wien 3 sackte gar weiter auf den letzten Platz zurück.