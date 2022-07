Ungern gesehener Gast | Mann der Vergangenheit

Die Einladung nach Salzburg schlug Bundeskanzler Nehammer aus - dafür lud er selbst einen Politiker ein, der in den meisten EU-Ländern ein ungern gesehener Gast ist: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán reist gerne zu Wladimir Putin (aber das tut Nehammer ja auch). Oder nach Rumänien, wo er vor der ungarischen Minderheit dann wie in der Vorwoche rassistische Sprüche loslässt - oder gar über Deutschland, Juden und Gas witzelt. In Wien war er trotzdem willkommen, Karl Nehammer versicherte auch, dass er jede Relativierung des Holocaust oder des Antisemitismus „auf das Schärfste“ verurteile, und dieses Thema Orbán gegenüber auch „in aller Offenheit, Freundschaft und Klarheit aufgelöst“ habe. Worauf sich Orbán brüstete: „Ich bin der einzige offen einwanderungsfeindliche Politiker in der EU.“ Hinsichtlich Antisemitismus und Rassismus verfolge er eine „Null-Toleranz-Politik“. Da schau her: Da fragt man sich, wie hart nach den letztwöchigen Ausfällen Orbán mit Orbán ins Gericht ging.