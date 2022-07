Rebstöcke erzählen Geschichten vom Weinviertel

Seit 14 Generationen wird das Wissen um den Wein auf dem Gut in Poysdorf weitergegeben. „Unsere Rebstöcke sind bis zu 70 Jahre alt und so tief verwurzelt, dass sie die schönsten Geschichten über das Weinviertel erzählen“, so die biologisch wirtschaftenden Winzer. Zu ihren Weinen von Weltformat und dem Ehrentitel gratulierten auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.