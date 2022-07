Opfer fasste Verdächtigen: Raubserie geklärt

Der Raubüberfall ereignete sich laut Polizei am 12. Mai in der Johannesgasse. Die mutmaßlichen Täter sprachen den Touristen an, rissen ihm plötzlich die Uhr vom Handgelenk und eilten davon. Doch der 39-Jährige nahm eigenständig die Verfolgung auf. Er rannte den Männern hinterher und schaffte es tatsächlich, einen der beiden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.