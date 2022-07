Wiener (22) kündigt Amoklauf in Chatnachrichten an

Ein 22-jähriger Wiener soll via Snapchat einen Amoklauf im Ausland angekündigt haben. Dazu postete er auch mehrere Bilder von - zum Teil selbst gebastelten - Waffen. Ein Unbekannter machte die Polizei darauf aufmerksam, die daraufhin am Mittwochabend mit einem Großaufgebot der Sondereinheit WEGA anrückte und an die Wohnungstür des 22-Jährigen klopfte ...