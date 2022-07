Metroidvania „The Siege and the Sandfox“ enthüllt

Mit „The Siege and the Sandfox“ haben Publisher Koch Media und Entwickler Cardboard Sword einen Plattformer in Retro-Optik angekündigt. Der verspricht „eine leidenschaftliche Kombination aus Stealth- und 16-Bit-Spielen, die mit wunderschönen visuellen Effekten und Techniken in die moderne Welt gebracht wurde“, so Cardboard-Sword-CEO Olly Bennett.