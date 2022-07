Eine junge Frau auf dem Weg zur Hantel-Göttin

Mehr als eine Million Menschen sind in österreichischen Fitnessstudios angemeldet. Nur ein Teil davon nutzt seine Mitgliedschaft regelmäßig und hebt Gewichte, um fit zu werden. Mit dem tatsächlichen Gewichtheben, der Sportart, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand, hat das quasi nichts zu tun. Das erklärt die Straßwalchenerin Lena Raidel. Sie muss es wissen: Seit zehn Jahren macht sich die 17-Jährige an die Langhanteln, trainiert bis zu achtmal die Woche im Zentrum in Lochen.