Die Polizei, dein Freund oder ...

Die „übermütigen“ Burschen hatten die Unverfrorenheit, in der - um diese Zeit autoleeren - Straße nicht am Gehsteig zu gehen, sondern abseits davon, so wie es etwa erst kürzlich bei der Shopping Night in Innsbruck Hunderte Besucher auch machten. Aber am selben Ort das Gleiche tun heißt in Österreich ja noch lange nicht, dass es gleich behandelt wird. Der langen Rede kurzer Sinn: Nun flatterten einigen Betroffenen Strafverfügungen per eingeschriebenem Brief ins Haus. „Sie haben als Fußgänger den vorhandenen Gehsteig nicht benützt“, lautet der Vorwurf. Begründet mit § 76 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung.