Entführte Frau durch Hilferuf auf Zettel gefunden

Die entführte Frau warf die zwei kleinen Zettel in O Porriño in Galicien auf die Straße, wo sie zu ihrem Glück von einer Passantin bemerkt wurden. Unter anderem schrieb sie, dass der Entführer vorhatte, sie umzubringen, wie die Zeitung „El Mundo“ unter Berufung auf die Behörden am Mittwoch berichtete.