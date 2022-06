Vorbestrafter: „Vergewaltigung war leichter“

„Entweder Geld oder Sex!“, bedrohte ein junger Iraker eine 26-Jährige am Wiener Donaukanal. Sie war am Heimweg, als der Angeklagte auf sie zuging. Bargeld hatte die Frau keines, also versuchte der 24-Jährige seine Drohung wahrzumachen: Er packte sie, drückte sie gegen eine Wand und wollte sie missbrauchen: „Ich habe versucht, Liebe mit ihr zu machen“, gesteht der Mann im Wiener Landesgericht.