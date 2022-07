Real Madrid und Alaba können erneut nicht gewinnen

Aus Real-Sicht verlief der Start in Halbzeit zwei deutlich besser. In der 55. Minute versenkte Eden Hazard einen Elfmeter und brachte die Spanier mit 2:1 in Führung. Über einen Sieg durfte man jedoch auch im zweiten Testspiel nicht jubeln: Ebenfalls per Strafstoß traf Alvaro Fidalgo zum 2:2-Schlusspunkt.