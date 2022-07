Tod von US-Serienstar fälschlicherweise verkündet

Dow wurde Ende der 50er Jahre durch die US-Sitcom „Leave It to Beaver“ berühmt und blieb über die nächsten Jahrzehnte ein bekanntes TV-Gesicht durch Gastauftritte in Serien wie „Knight Rider“ oder „Mord war ihr Hobby“. Im Mai hatte Dows Frau Lauren Shulking auf Social Media verkündet, dass der Schauspieler unheilbar an Krebs erkrankt war und „mutig der Realität ins Auge schaut, dass ich nicht mehr lange hat“.