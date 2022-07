„Krone“-Gewinner strahlten mit Sonne um die Wette

30 Tickets verlost

Doch nicht nur den Gewinnerinnen der VIP-Tickets stand die Freude am Montag ins Gesicht geschrieben - auch viele andere „Krone“-Leser waren überglücklich. Wie jedes Jahr verlosen wir auch heuer jeden Tag 15 x 2 Tickets für das Tennisevent in Kitzbühel. Am ersten Turniertag erschienen bereits zahlreiche Fans aus ganz Österreich im „Krone“-Zelt am Turniergelände, um sich ihre Karten abzuholen. Dabei hatten sie gleich die Gelegenheit, die Original-Trophäe samt Podest zu bewundern und sich an der Fotobox mit dieser ablichten zu lassen.