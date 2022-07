Ein Wochenende mit viel Heimatgefühl garantiert

Die Oberösterreicher sind aus vollem Herzen heimatverbunden, an diesem Wochenende sogar noch mehr als sonst. Lässt es doch die „Krone“ beim Lederhosenfest in Windischgarsten ordentlich krachen, während unsere Bauern zeigen, was die Region Windhaag bei Freistadt kulinarisch alles zu bieten hat. Und ein besonderes Stück Heimat stellt sich in einer Ausstellung von seiner schönsten Seite dar: der Kobernaußerwald.