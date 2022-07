Imker fackelte beim Wachsschmelzen Hütte ab

Ein Imker als „Zündler wider Willen“: Am Montag um 15.52 Uhr wurde die Polizei wegen eines Böschungsbrandes nach Neumarkt im Mühlkreis in Oberösterreich beordert. Beim Eintreffen stand eine Holzhütte in einem Waldstück in Vollbrand. Der Brand hatte bereits auf eine danebenstehende Holzhütte und den Wald (insgesamt ca. 80 Quadratmeter) übergegriffen.