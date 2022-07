Wo der Einkaufskorb seit einem Jahr leer bleibt

Jetzt gibt es einen Hoffnungsstreifen am Horizont: Die Gemeinde will ein Geschäftslokal bauen und dieses verpachten. Die Entscheidung über dieses Vorhaben soll bereits morgen in der Gemeinderatssitzung getroffen werden, wie Bürger Michael Krischke (ÖVP) bestätigt. „Im Nachtragsvoranschlag sollen 1,6 Millionen Euro dafür bereitgestellt werden. Wir werden sehen, ob die Opposition da mitstimmt“, so Krischke. Vorgesehen sei ein Nah-&-Frisch-Markt direkt an der Hauptstraße in Sulz im Wienerwald. Eröffnung, wenn alles klappt: Jänner 2023.