Segelflugzeug abgestürzt: Pilot schwer verletzt

Der 33-Jährige übte den Angaben der Polizei zu Folge gerade Start- und Landevorgänge am Flugplatz Altlichtenwarth, als es gegen 13 Uhr zu dem Absturz kam. Das Segelflugzeug dürfte aus bisher unbekannten Gründen kurz nach dem Abheben seitlich ausgebrochen sein. In weiterer Folge soll es aus rund 20 Metern Höhe mit dem Cockpit voraus in eine Ackerfläche gestürzt sein.