Muss ich im Urlaub für den Chef erreichbar sein?

Vier von zehn kontaktiert

Man braucht also kein schlechtes Gewissen oder gar Sorgen haben, sollte man einmal nicht erreichbar sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Chef auch einmal in der Freizeit „quält“, ist aber gar nicht so unwahrscheinlich. Laut einer Studie werden in Österreich vier von zehn Arbeitnehmern in der Freizeit vom Vorgesetzten kontaktiert. Interessant: Am öftesten werden die Beschäftigten in Finnland und Schweden gestört. Am seltensten in Litauen, Zypern und Spanien.