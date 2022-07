Rotenberg für Hohenems wieder eine Nummer zu groß!

Die Hausherren waren nach 20 Minuten in Führung gegangen. Die bauten sie kontinuierlich aus - zur Pause lagen sie komfortabel mit 3:0 in Front. Ems kam zwar in Hälfte zwei noch auf 2:3 heran, mehr war aber nicht drin. „Ein guter Start ist extrem wichtig“, freute sich Rotenberg-Coach Jürgen Maccani, „auch wenn es noch knapp geworden ist.“