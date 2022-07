Noch immer kein Gesetz für die Grenz-Notfälle

Lösung des Problems ist noch nicht in Sicht

Von diesem Rahmen ist Salzburg aber wohl noch genauso weit entfernt wie vor einem Jahr. „Die Länder sind mit dem Bund in Gesprächen“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl. Das Außenministerium gibt an, die Bemühungen zu unterstützen. Einen Zeithorizont, wann es für das Problem endlich eine Lösung geben soll, gibt es aber nicht.