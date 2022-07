Sturms Pechvogel übt sich in Galgenhumor

Bei dem David Affengruber ungewollt in die Hauptrolle schlüpfte. Zuerst sorgte der Innenverteidiger per Handspiel für einen Elfer, dann flog er in der 72. Minute nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot raus. „Der erste Ausschluss in meiner Karriere“, meint der 21-Jährige nach seinem rabenschwarzen Auftritt. „Vor dem Elfer hab ich die Hand leider kurz runter gezogen, ein blöder Reflex“, sagt der Pechvogel und übt sich in Galgenhumor. „Ich hab Ausschluss und Handspiel gleich in einem Aufwaschen erledigt. Das ist besser, als es auf zwei Spiele aufzuteilen.“