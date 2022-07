Anhänger mit Booten brannte auf Autobahn ab

Ein Anhänger, der vom Wohnmobil einer deutschen Urlauberfamilie gezogen wurde, geriet in der Nacht auf Sonntag im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg in Brand. Geistesgegenwärtig fuhr der Lenker noch aus der Röhre heraus und verhinderte so einen Tunnelbrand. Der Anhänger war mit zwei Booten und mehreren Kanistern mit insgesamt rund 200 Litern Benzin beladen.