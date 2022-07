Lkw-Anhänger begräbt Pkw unter sich im Whirlpool

Einen spektakulären Unfall gab es am Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzach. Dabei war ersten Informationen nach ein Lkw-Anhänger von der Straße abgekommen und hatte einen Skoda über einen Abhang geschoben. Der Pkw kam schließlich in einem Whirlpool zu liegen und wurde von dem Anhänger und dessen Fracht unter sich begraben. Besonderes Glück hatten die Besitzer des Whirlpools: Sie wollten eigentlich wenige Minuten später in den Whirlpool steigen.