Urlauberfamilie war zu elft in Auto unterwegs

Polizisten staunten nicht schlecht, als sie am Freitagabend auf der B168 im Pinzgau in Salzburg ein überfülltes Auto kontrollierten. Das Fahrzeug war mit elf - anstatt der erlaubten neun - Insassen besetzt. Vier Kinder spielten während der Fahrt im Kofferraum des Wagens. Im Auto war zudem niemand angegurtet, am Steuer saß ein erst 15-jähriger Bub.