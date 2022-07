Ein millionenschweres Hilfspaket für unsere Wälder

Der österreichische Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) war am Freitag im Krumbacher Wald unterwegs. Gemeinsam mit Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger wurde ein Praxisbeispiel für einen klimafitten Wald in Augenschein genommen. Widerstandsfähige Wälder erfordern bei der Schnelligkeit und Dramatik der Klimaerwärmung gezielte Maßnahmen - etwa eine entsprechende Pflege oder die Aufforstung mit bestimmten Baumarten. Die Zukunft der Waldwirtschaft war auch einer der Schwerpunkte der auswärtigen Präsidentenkonferenz, die dieser Tage in Vorarlberg über die Bühne ging.