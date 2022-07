Mutter und Tochter bei Autoüberschlag verletzt

Noch ist unklar, wie es zu dem schweren Unfall am Freitagnachmittag auf der A 25 in Fahrtrichung Freistadt kommen konnte. Die 38-jähriger Linzerin war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge mehrfach, kam neben der Autobahn am Dach zu liegen.