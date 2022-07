SK Rapid Wien gegen SV Ried - ab 17 Uhr LIVE

Am Donnerstag präsentierte sich seine Mannschaft im Hinspiel der Qualifikation zur Conference League gegen Lechia Gdansk zwar spielbestimmend, aber ohne Fortune im letzten Drittel. Am Ende stand nur ein 0:0 zu Buche. „Wir haben ein bisschen eine Anlaufzeit gebraucht“, gestand Feldhofer, der sich die Partie aber nicht schlechtreden lassen wollte. Durch die zahlreichen Neuen im Kader „ist es einfach so, dass man von Anfang an nicht alles perfekt machen kann“, stellte er am Freitag fest. Zwei Pflichtspiele hintereinander sind die Grün-Weißen immerhin ohne Gegentor geblieben. Aber beim letzten Pass und im Abschluss müsse man „konsequenter und effizienter werden“.