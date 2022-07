TSV Hartberg gegen SCR Altach - ab 17 Uhr LIVE

Der 44-Jährige ist überzeugt, dass man 2022/23 dem großen Offensivproblem Herr werden kann. Nur 24 Tore aus 32 Spielen standen in der Vorsaison zu Buche, ein Mitgrund, warum der Abstieg erst in letzter Sekunde abgewendet werden konnte. „Wir müssen gefährlicher werden, uns einfach mehr Chancen herausspielen, um das eine oder andere Tor mehr zu machen“, betonte der einst so torgefährliche Stürmer. So hat man vorne mit Neuerwerbung Jan Jurcec sowie den beiden Leihkickern Alexis Tibidi (VfB Stuttgart) und Amankwah Forson (Salzburg) aufgerüstet. „Sie haben viele Stärken und können dem Gegner wirklich weh tun.“