Rapid Wien gegen Lechia Gdansk ab 19 Uhr LIVE

Lechia schaffte es mit einem Gesamtscore von 6:1 gegen den nordmazedonischen Vertreter Akademija Pandev in die zweite Runde. Der Start in die polnische Liga misslang am vergangenen Sonntag mit einer 0:3-Auswärtsniederlage gegen Wisla Plock. Dennoch ist Feldhofers Respekt groß. „Lechia ist ein sehr guter Gegner für die zweite Quali-Runde, eine echte Hürde. Wir werden sicher zwei sehr gute Leistungen brauchen. Der Schlüssel wird sein, daheim als Sieger vom Platz zu gehen.“