Austria Lustenau gegen WSG Tirol - ab 17 Uhr LIVE

Sein Team soll dabei auch die Erfahrung ausspielen. „Wir wollen in Lustenau zeigen, dass wir bereits das vierte Jahr in der Bundesliga sind und in den ersten drei Jahren viel gelernt haben. Unser Ziel ist es, in Lustenau zu punkten - wohlwissend, dass es extrem schwer wird“, so Silberberger, der viel Ausgeglichenheit erwartet. „Aufsteiger und die WSG sind auf einer Augenhöhe. Ich glaube, wir haben sechs Vereine auf unsere Augenhöhe und sechs, die stärker sind“, so seine Einschätzung.