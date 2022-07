Rapid: „Burgknaller“ gibt’s nicht auf Knopfdruck

„Hat ganz gut funktioniert damals“, grinst Guido Burgstaller - in Gedanken an den 11. Mai 2014. An diesem Tag schoss der Sturmtank Ried beim 5:2-Auswärtssieg zum Meisterschafts-Abschluss mit einem Triplepack fast im Alleingang ab, steuerte zudem einen Assist bei. Mit bewerbsübergreifend 20 Scorerpunkten verabschiedete sich „Burgi“ danach aus Hütteldorf in Richtung Ausland.