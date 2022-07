Kultband Afghan Whigs kommen ins Wiener Flex

Live im Wiener Flex

In Europa ist man dieser Tage das erste Mal seit gut fünf Jahren und das auch mit gutem Grund. Anfang September erscheint mit „How Do You Burn?“ wieder ein brandneues Studioalbum, das bereits mit ein paar Singles wie „The Getaway“ oder „A Line Of Shots“ angekündigt wurde. Was wir bis jetzt wissen? Sommerliche Vibes und schattiger Shoegaze halten sich die Waage, die Afghan Whigs haben auch nach fast vier Dekaden ihrer Geschichte nichts verlernt. Der Titel der Platte stammt übrigens vom diesen Februar tragisch verstorbenen Lanegan. Am 28. Juli sind die Afghan Whigs live im Wiener Flex zu sehen. Vielleicht auch schon mit ein paar neuen Songs, garantiert aber mit den großen Klassikern. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten und weitere Infos zum Gig.