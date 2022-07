12-Jähriger brennt zwei NS-Symbole an Holztür

Am Donnerstagabend zündete ein 12-jähriger Bub am Jüdischen Museum von Gailingen zunächst ein Papier eines Aushangs am Haupteingang an. Danach brannte der Bub mit einem Feuerzeug zwei „Hakenkreuze“ auf die Holztür. Dabei entstanden leichte oberflächliche Brandschäden, zu einem offenen Feuer kam es jedoch glücklicherweise nicht.